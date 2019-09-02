Медведева отметила, что ей удалось значительно увеличить мышечную массу за лето

Российская фигуристка Евгения Медведева — о работе над мышечной массой.

— Когда на животе в верхней его части появились «кубики». Это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну а потом все пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее, соответственно, все это добавляло мотивации работать над собой дальше, — цитирует Медведеву «РИА Новости». — Мы много работаем над мышцами ног. Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь. Жировая прослойка всегда мешает спортсмену, замедляет работу мышц. А вот когда сама мышца становится мощной и проработанной, это дает ощущение силы. Я и на льду постоянно чувствую, что мышцы стали сильнее и резче, даже прыгать стала другим ритмом. Правда, пришлось поменять гардероб: все брюки стали тесными, а вот верх наоборот, оказался слишком свободным. Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажерном зале не прошли даром.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.