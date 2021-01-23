Медведева открыла в Забайкалье пятилетку спорта

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в гала-концерте, посвященном открытию пятилетки спорта в Забайкальском крае, которую ранее объявил губернатор Александр Осипов.

«Хотела бы сказать огромное спасибо, что вы сегодня сюда пришли. Для меня как для спортсменки из центрального города России очень важно это мероприятие. Я вас всех поздравляю с началом пятилетия спорта Забайкальского края, очень рада, что меня пригласили на это мероприятие», — цитирует ТАСС Медведеву.

Также фигуристка выступила с сольным номером, а ранее провела несколько мастер-классов для детей 7-15 лет. Всего в гала-концерте приняли участие 195 человек.