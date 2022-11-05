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Сегодня, 12:22

Медведева откатает два номера с новым партнером во время восьмого дня съемок «Ледникового периода»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с новым номером на съемках шоу «Ледникового периода». После того, как блогер Даня Милохин покинул проект, новым партнером фигуристки стал актер Федор Федотов. В прошлом сезоне шоу он выиграл вместе с Татьяной Волосожар.

В восьмой день съемок Медведева/Федотов покажут два новых номера. Вторая программа запланирована на вечер.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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