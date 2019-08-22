Медведева опубликовала пост ко дню государственного флага России

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала поздравительный пост ко дню государственного флага России. Спортсменка выложила свою фотографию с российским триколором.

— Поздравляю с днем российского флага! Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает! Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести! — написала Медведева в своем Instagram.

Ранее Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она заняла второе место вслед за Алиной Загитовой, спортсменка стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Первым турниром фигуристки в новом сезоне станет Autumn Classic International, который пройдет с 12 по 14 сентября в канадском Оквиле.