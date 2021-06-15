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Медведева опубликовала фото репетиции «Анны Карениной» с Энбертом

19:53
Евгения Медведева и Александр Энберт. Фото Instagram
Евгения Медведева и Александр Энберт. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева 15 июня провела тренировку, на которой отрабатывала элементы из ледового спектакля «Анна Каренина».

Медведева, в постановке Ильи Авербуха исполняющая роль Кити Щербацкой, по сюжету замужем за Константином Левиным, которого играет Александр Энберт.

Публикация от Еvgenia Мedvedeva ? Fan Group (@team.moonbear)

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