Медведева описала возвращение к Тутберидзе одним словом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе.

«Я не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет «удовлетворение». После моего ухода к Брайану Орсеру в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди фанатов. Это все было как натянутая веревка. А теперь как будто все прекратилось разом. Я очень рада, что все хорошо. Очень сложно жить, когда со всех сторон ты слышишь критику или слухи», — цитирует Olympic Channel Медведеву.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. 16 сентября Медведева вернулась к российскому специалисту.