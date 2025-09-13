Медведева оценила прошедшее ледовое шоу с дискотекой «нулевых»

Фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о прошедшем ледовом шоу, которое состоялось в Москве на «ЦСКА Арене» в формате дискотеки нулевых.

— То, что ожидала, прям в пятикратном размере исполнилось. Сначала мне показалось, что зал не очень понял, что происходит, саму задумку. Мы все только-только начинали раскачиваться, но уже к середине первого отделения атмосфера была просто невероятная. Я очень довольна, и у нас все получилось.

А почему такая задумка? Потому что весело. Исчерпывающий ответ, да. Правда: моя задача на сегодня была в том, чтобы получилось весело. В первую очередь спортсменам. Если мы кайфуем на льду, то этот позитив сразу же передается зрителям. Это проверенная схема, абсолютно.

Обмен энергией — это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила: да будет праздник спорта! — сказала Медведева.

В шоу принимали участие такие фигуристы, как Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.