Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

13 сентября 2025, 22:31

Медведева оценила прошедшее ледовое шоу с дискотекой «нулевых»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о прошедшем ледовом шоу, которое состоялось в Москве на «ЦСКА Арене» в формате дискотеки нулевых.

— То, что ожидала, прям в пятикратном размере исполнилось. Сначала мне показалось, что зал не очень понял, что происходит, саму задумку. Мы все только-только начинали раскачиваться, но уже к середине первого отделения атмосфера была просто невероятная. Я очень довольна, и у нас все получилось.

А почему такая задумка? Потому что весело. Исчерпывающий ответ, да. Правда: моя задача на сегодня была в том, чтобы получилось весело. В первую очередь спортсменам. Если мы кайфуем на льду, то этот позитив сразу же передается зрителям. Это проверенная схема, абсолютно.

Обмен энергией — это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила: да будет праздник спорта! — сказала Медведева.

В шоу принимали участие такие фигуристы, как Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгения Медведева
Фигурное катание
Читайте также
Что произошло за неделю с 29 июня по 5 июля. Главное
ФИФА отменила красную карточку Балогуна после звонка из Белого дома
Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки
Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Загитова раскрыла причину, по которой могла пропустить шоу Медведевой

15-летнюю итальянскую фигуристку насмерть сбил грузовик

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости