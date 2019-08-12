Медведева оценила прокаты юниоров. Ей симпатична Валиева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Instagram прокомментировала завершившиеся в Новогорске контрольные прокаты юниоров.

- Очень приятно было смотреть на наших юниоров, - написала Медведева. - Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона. Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах!

Фигуристка так подписала коллаж из фотографий юниоров, в числе которых 13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, чисто исполнившая в своей произвольной программе четверной тулуп.

Валиева бросилась в погоню за Трусовой и Щербаковой. Она тоже выполнила четверной