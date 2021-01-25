Медведева объяснила, почему закрыла свой аккаунт в Instagram

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в сторис Instagram объяснила, почему решила закрыть свой аккаунт.

«Друзья, рассказываю историю. Все знают, что я недавно закрыла свой аккаунт. На это есть ряд своих причин, думаю, многие их понимают.

Но ради эксперимента — кстати говоря, я в Москве, прилетела из Читы — и на время долгого семичасового перелета я решила открыть свой аккаунт, чтобы посмотреть, что же будет.

История такова, что на семичасовой перелет я открыла свой аккаунт. Все знают, что он был закрытым. Именно по этой причине — потому что у меня внезапно начали появляться боты в подписчиках.

Насколько я знаю, этих ботов можно накрутить, даже не зная пароля от инстаграма. Так что, дорогие доброжелатели, не знаю даже, как вас называть, спасибо вам огромное, но мне не нужны ваши «мертвые души», потому что вся моя аудитория — живая, поддерживающая и люди, которые меня действительно любят.

Так что мой аккаунт все еще останется закрытым. Ботов, которых вы мне накрутили, я аккуратненько почищу с течением времени, и все у нас будет здорово.

Хотите убегать вперед — убегайте, но не трогайте мой аккаунт, потому что у меня действительно очень классная аудитория. Удачи вам.

А вообще, знаете, наверное, в таких ситуациях начинаешь больше ценить то, что у тебя есть. Я вижу, сколько сообщений вы мне пишете, и убеждаюсь, что у меня самая живая, самая классная и самая настоящая аудитория", — сказала Медведева в сторис.

Ранее о закрытии аккаунта сообщила еще одна российская фигуристка — Алина Загитова.

21 января стало известно, что 18-летняя спортсменка стала самой популярной фигуристкой в Instagram по числу подписчиков.