Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-эфире с чемпионом Европы 2011 года Флораном Амодьо рассказала об изменениях после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Имя Тутберидзе Медведева ни разу за эфир не произнесла, однако понятно, кого именно она имела в виду.

— Было сложно. Прежде всего начать говорить на английском. В Москве была постоянная работа, лед, лед, лед, не было времени на восстановление. В Канаде работа построена по-другому. И главное — я хочу сказать осторожно, но мы с Брайаном друзья. Мы разговариваем, он меня слышит. Я за этим и ушла — чтобы слышать и быть услышанной. (Дмитрий Кузнецов)