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Медведева объяснила, почему решила сменить имидж

15:50
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, отвечая на комментарии подписчиков в Instagram, пояснила, почему решила подстричься. На протяжении всего времени международной спортивной карьеры 18-летняя фигуристка носила длинные волосы.

— Нет, я отрезала волосы из-за качества, — ответила Медведева на вопрос о том, не подстриглась ли она для удобства в прыжках во время ледового шоу «Сейлор Мун». — Очень сухие были и ломкие. Сейчас мои волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни.

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