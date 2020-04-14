Медведева объяснила, почему решила сменить имидж

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, отвечая на комментарии подписчиков в Instagram, пояснила, почему решила подстричься. На протяжении всего времени международной спортивной карьеры 18-летняя фигуристка носила длинные волосы.

— Нет, я отрезала волосы из-за качества, — ответила Медведева на вопрос о том, не подстриглась ли она для удобства в прыжках во время ледового шоу «Сейлор Мун». — Очень сухие были и ломкие. Сейчас мои волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни.