Медведева обратилась к болельщикам: «Пью этот чай за ваше здоровье»
14:35
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения. Сегодня ей исполняется 21 год.
— Читаю все ваши поздравления и улыбаюсь. Спасибо всем огромное. Мне безумно приятно. Я вас всех очень люблю. Вы — лучшие! Пью этот чаи? за ваше здоровье! — написала Медведева.
Ранее стало известно, что Медведева не выступит на этапе «Гран-при» в Москве.
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