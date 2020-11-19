Медведева обратилась к болельщикам: «Пью этот чай за ваше здоровье»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения. Сегодня ей исполняется 21 год.

— Читаю все ваши поздравления и улыбаюсь. Спасибо всем огромное. Мне безумно приятно. Я вас всех очень люблю. Вы — лучшие! Пью этот чаи? за ваше здоровье! — написала Медведева.

Ранее стало известно, что Медведева не выступит на этапе «Гран-при» в Москве.