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Медведева обратилась к болельщикам: «Пью этот чай за ваше здоровье»

14:35
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения. Сегодня ей исполняется 21 год.

— Читаю все ваши поздравления и улыбаюсь. Спасибо всем огромное. Мне безумно приятно. Я вас всех очень люблю. Вы — лучшие! Пью этот чаи? за ваше здоровье! — написала Медведева.

Ранее стало известно, что Медведева не выступит на этапе «Гран-при» в Москве.

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