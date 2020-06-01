Медведева обогнала Загитову, но обе проиграли первое место. Опубликован рейтинг популярности фигуристов по запросам в Википедии

Опубликован список 50 самых популярных фигуристов по результатам поиска во всемирной интернет-энциклопедии Википедия. Данные приведены с начала 2015 года, не учитываются фигуристы, ушедшие из спорта до 2015-го, учитываются все страны, из которых есть статистика.

По итогам исследования в рейтинг попали 11 представителей России, из которых 10 девушек-одиночниц и один мужчина. Три фигуристки попали в топ-5 — Евгения Медведева на 1,1 миллиона запросов обогнала Алину Загитову в борьбе за второе место (6,2 против 5,1 млн). Однако за минувшие девять месяцев отставание олимпийской чемпионки сократилось на 300 тысяч. Пятой стала завершившая карьеру три года назад Юлия Липницкая. Также в рейтинге Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Елена Радионова, Алена Косторная, Анна Погорилая, Мария Сотскова и Михаил Коляда.

Рейтинг популярности фигуристов в Википедии. Три россиянки в топ-5. Медведева выше Загитовой.



Top 50 most popular skaters according to Wikipedia. Medvedeva topped Zagitova, but Hanyu is anyway higher. pic.twitter.com/HqT5rQTH2u — Lublineс93 (@Lublinec931) June 1, 2020

Возглавил список с результатом 12 065 131 запрос японец Юдзуру Ханю. Он почти в два раза опережает ближайшую конкурентку, Медведеву. (Дмитрий Кузнецов)