Медведева об убийстве дельфинов на Фарерских островах: «Боль и разочарование. Это настоящее зло»

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на информацию об истреблении 1428 дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах.

«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» — написала Медведева в сторис Instagram.

Природоохранная организация Sea Shepherd сообщила, что этот инцидент стал крупнейшей охотой на дельфинов за всю историю Фарерских островов.