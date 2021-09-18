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Медведева об убийстве дельфинов на Фарерских островах: «Боль и разочарование. Это настоящее зло»

11:17
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Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на информацию об истреблении 1428 дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах.

«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» — написала Медведева в сторис Instagram.

Природоохранная организация Sea Shepherd сообщила, что этот инцидент стал крупнейшей охотой на дельфинов за всю историю Фарерских островов.

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Сергей Разин все материалы автора

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