Медведева об убийстве дельфинов на Фарерских островах: «Боль и разочарование. Это настоящее зло»
11:17
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на информацию об истреблении 1428 дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах.
«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» — написала Медведева в сторис Instagram.
Природоохранная организация Sea Shepherd сообщила, что этот инцидент стал крупнейшей охотой на дельфинов за всю историю Фарерских островов.
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