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Медведева — об освоении четверного прыжка: «Процесс идет сложнее, чем я ожидала»

15:10
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», призналась, что понимает — без четверного прыжка ей не обойтись.

— Сейчас культ четверных прыжков, культ элементов ультра-си, — цитирует «РГ» Медведеву. — Естественно, мне тоже нужен четверной. Ведь я хочу остаться и развиваться в фигурном катании. Не могу назвать точную дату, когда исполню этот сальхов. Все-таки я думаю о здоровье и не хочу прыгать на сломанных костях. Но я работаю над четверным. Процесс идет сложнее, чем я ожидала. Но никто не говорил, что будет легко.

19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20

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https://rg.ru/2019/11/19/evgeniia-medvedeva-otmechaet-iubilej.html

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