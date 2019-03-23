Медведева - о жизни в Канаде: "Мой характер не изменится. Я русская, и горжусь этим"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об адаптации к жизни в Канаде. Напомним, что она занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. На чемпионате мира 2019 года спортсменка завоевала бронзу.

– У вас появилась североамериканская интонация.

– Надеюсь, это комплимент.

– Не в языке, в подаче. Изменился посыл, жизнь в Канаде способствовала?

– Думаю, это больше моя личная история. Менталитет не изменится, мой характер не изменится – с этим ничего не поделаешь, и я не хочу с этим ничего делать. Я русская, и я горжусь этим. Да, там позитивные люди, это влияет на качество жизни, на уровень эндорфинов в крови. Но сейчас я чувствую себя намного увереннее как человек, как личность. Я знаю, что иду в правильном направлении.

– Удалось разобраться, что происходило?

– Я вчера смогла понять, что это было. В течение сезона было странное ощущение – ты входишь на старт, поворачиваешься. А там другие люди стоят. Не то, что ты расстраиваешься, просто это другое. И это видели и Трейси, и Брайан. Просто и мне, и им нужно было время, чтобы привыкнуть. На первые старты они меня совсем по-другому выводили, чем сейчас. Мы нашли общий язык. В течение сезона было такое ощущение, что я как приемная – меня любят, обо мне заботятся, но что-то не то. "Мам, пап, я что – приемная?"

Но сейчас такое ощущение пропало, у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием "Крикет-клаб". Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим – я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки, не просто тренеров. (Дмирий Кузнецов)

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