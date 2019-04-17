Медведева - о своих возможностях: "Вот и посмотрим"

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на критику в свой адрес. Ранее спортсменка анонсировала новую короткую программу на предстоящий сезон, выложив ролик в своем Инстаграме. Один из пользователей в комментариях выразил мнение, что фигуристка не физиологически не сможет выполнять самые сложные технические элементы.

_.0men._: Все это безусловно красиво. Но без самых сложных технических элементов шансы не велики. Физиологически их выполнять вы скорее всего уже не сможете. Даже Загитова сформировалась и наверное не осилит такое.

– Вот и посмотрим, – ответила Медведева.

В минувшем сезоне двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

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