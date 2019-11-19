Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», отметила, что ее тренеры Брайан Орсер и Трейси Уилсон всегда успокаивали ее в особенно сложные моменты карьеры.

— Они меня успокаивают в периоды, когда мне бывает сложно, — цитирует «РГ» Медведеву. — Или останавливают, когда я начинаю морально загоняться. Через все трудные моменты в тренировках мы проходим вместе и идем вперед. Я вижу, как Брайан переживает после каждого неудачного выступления. Горжусь им, что он выдержал больше года, пока длился сложный для меня период. Я долго привыкала к новому месту, к новым людям и благодарна, что он продолжает в меня верить, несмотря на поражения.

Брайан и Трейси никогда не отворачивались от меня, я всегда чувствую их тепло. И в итоге здесь, в Москве, в родном городе, мы сделали все так, как должно быть. Из-за неудач я испытывала разочарование. Двукратная чемпионка мира должна кататься по-другому, думала я. Сейчас я чувствую, что вернулась, стала самой собой. Надеюсь, дальше — больше.

19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20