Российская фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на контрольных прокатах в Москве рассказала о своей форме и срыве акции фанатов. Болельщики Медведевой хотели пронести на арену плюшевых мишек, но мягкие игрушки были запрещены из-за карантинных мер.

— Удовлетворительно оцениваю прокат. Я постоянно была на связи с Брайаном Орсером и на разминке, и перед прокатом, — отметила двукратная чемпионка мира. — Замечания после проката — это личное. Это был не мой максимум, а всего лишь начало сезона. Нет такого, что я была безумно счастлива, много нужно дорабатывать и по элементам, и по эмоциям. Но в последние пару лет контрольные прокаты мне не удавались, хотела показать приемлемое катание. Это удалось.

Акция болельщиков сорвалась из-за запрета? Мне кажется, в последние месяцы люди ослабили хватку, меня тема вируса еще беспокоит. И я очень волновалась, когда узнала, что прокаты пройдут со зрителями. Но люди в «Мегаспорте» сидят в шахматном порядке, все хорошо. Хотела бы напомнить всем: надевайте маски как надо, на нос, отсаживайтесь друг от друга. Это не грубость, это предосторожности, носите перчатки. Мне было бы очень приятно, если много игрушек полетело бы на лед, но давайте не сейчас. В следующий раз. (Дмитрий Кузнецов)