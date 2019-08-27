Российская фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве рассказала о самостоятельной работе над показательной программой.

— Евгения, Татьяна Анатольевна Тарасова критиковала спортсменов за то, что они сами ставят показательные программы. Как относитесь к таким словам? — вопрос журналистки.

— Действительно я ставила показательную сама. Я видела образ, свой костюм, и в итоге программа стала одной из любимых. Я довольна тем, что получилось. Это абсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографом. На то она и гала-прогамма, чтобы пробовать. Так получилось. (Дмитрий Кузнецов)