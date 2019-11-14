Медведева — о неудаче в Канаде: «Многие почему-то думают, что меня трясет от страха»
09:09
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что мнение о том, что она нервничает перед выступлениями, ошибочное.
— Я всегда говорю, что если есть какие-то ошибки, то, значит, это я недогляда и недоработала, — сказала Медведева. — Неудача в короткой программе в Канаде была обидна потому, что Брайан (Орсер — канадский тренер фигуристки, прим. «СЭ») с утра до ночи работал со мной на катке и все прокаты были чистыми. И я не нервничала, как почему-то многие думают, что меня трясет от страха, нет.
Медведева стала на канадском этапе пятой и теперь выступит на этапе серии в Москве с 15 по 17 ноября.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?time_continue=945&v=YHaLkvKdwfI&feature=emb_logo
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