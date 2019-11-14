Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что мнение о том, что она нервничает перед выступлениями, ошибочное.

— Я всегда говорю, что если есть какие-то ошибки, то, значит, это я недогляда и недоработала, — сказала Медведева. — Неудача в короткой программе в Канаде была обидна потому, что Брайан (Орсер — канадский тренер фигуристки, прим. «СЭ») с утра до ночи работал со мной на катке и все прокаты были чистыми. И я не нервничала, как почему-то многие думают, что меня трясет от страха, нет.

Медведева стала на канадском этапе пятой и теперь выступит на этапе серии в Москве с 15 по 17 ноября.