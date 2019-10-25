Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Медведева — о Канаде: «Для меня Торонто — это место работы»

10:33
Теги:

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что скучает по близким людям в России, но ситуацию спасает интернет.

— В России мне комфортнее, я дома, — сказала Медведева. — Конечно, я скучаю по людям, которые остались в Москве, но cейчас есть интернет и можно общаться хоть каждый день. Торонто- это место работы, поэтому вряд ли жила бы здесь. Хорошо, что в этом году выступлю на этапе «Гран-при» в Москве, знаю, что поклонники ждали.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/odin-den-s-evgeniey-medvedevoy-zhizn-i-trenirovki-v-kanade

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир