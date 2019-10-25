Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что скучает по близким людям в России, но ситуацию спасает интернет.

— В России мне комфортнее, я дома, — сказала Медведева. — Конечно, я скучаю по людям, которые остались в Москве, но cейчас есть интернет и можно общаться хоть каждый день. Торонто- это место работы, поэтому вряд ли жила бы здесь. Хорошо, что в этом году выступлю на этапе «Гран-при» в Москве, знаю, что поклонники ждали.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.