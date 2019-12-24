Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью olympicchannel отметила, что перестала обращать внимание на негативные комментарии в социальных сетях.

— Если честно, сначала я даже опасалась негативных комментариев, — рассказала Медведева. — Потому что происходящее было за пределами моего понимания: почему тратят свое время на меня и устраивают все это, я же им не делала ничего плохого?

Но потом я смогла отпустить эту ситуацию, перестала читать комментарии и обращать на это внимание. Думаю, что для меня это лучшая позиция из всех возможных и Брайан этому тоже будет рад. Он сказал мне, что я должна слушать только саму себя и идти собственной дорогой. Что я собственно сейчас и делаю. Хотя иногда меня этот негатив все равно задевает: почему, я же продолжаю кататься за нашу страну? Но видимо этого я никогда не смогу понять.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой станет чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.