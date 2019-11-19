Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при» рассказала об отношении к недоброжелателям.

— Поначалу из-за всей этой шумихи я была растеряна, — цитирует «РГ» Медведеву. — У меня в голове не укладывалось, почему все так себя ведут. Было много негатива, было неприятно. Сложно сказать, сейчас люди больше или меньше меня обсуждают. С одной стороны, мне не привыкать. Меня рассматривают со всех сторон и ищут недостатки с 15 лет.

С другой стороны, я все-таки поменяла мировоззрение, я сейчас «вижу» только тех людей, которые меня поддерживают. Как те зрители, которые сидели на трибунах в Москве, кричали, переживали за меня.

9 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20