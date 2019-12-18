Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему спортсменам тяжело летать эконом-классом в самолетах.

— Бизнес-класс самолета — это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные, — цитирует teleprogramma.pro Медведеву. — К примеру, из Торонто до Токио лететь 14 часов. Это сложно, так как потом болит спина, бедра, вообще все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе — это важно. Спортсмены не экономят на здоровье. А рестораны и бриллианты — это все такая условность!

Возможно, подобные атрибуты присущи какому-то виду спорта, но уж точно не фигурному катанию. Это выбор каждого, он зависит от того, что спортсмены делают за пределами катка, какие люди находятся рядом. А призовой фонд каждого соревнования — вообще не секрет. Каждый желающий может зайти на сайт ISU, посмотреть призовые и примерно оценить заработок фигуриста. Из этих цифр можно сделать выводы, что мы не купаемся в бриллиантах и не кидаем деньги на ветер в дорогущих ресторанах. Мы такие же люди, как и все остальные. И довольно рационально смотрим на жизнь и распоряжаемся своими доходами.

Ближайшим стартом для 20-летней Медведевой должен стать чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря.