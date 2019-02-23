Медведева - о четверных прыжках: "Это мечта. Все реально"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью порталу Тeam Russia, которое она дала после произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказала, что мечтает научиться прыжкам в четыре оборота. Она также отметила, что хочет после окончания карьеры заняться тренерской деятельностью.
– Вы производите впечатление человека жизнерадостного, открытого ко всему новому …
– Так и есть.
– Тогда скажите, прыгнуть четыре оборота – это для вас новый вызов?
– Это мечта. Реальная! На тренировках пробовала, падала – в четверть недокрут. Но все равно реально.
– А в школе у вас было время учиться? Именно учиться?
– Да, у меня и предмет любимый был – математика.Точнее, алгебра.
– Для тренерской деятельности математика дает хороший навык.
– А я и думаю, что буду после завершения карьеры тренировать. Детей.
– И какие качества потребуются Евгении Медведевой, чтобы воспитать Олимпийскую чемпионку? Помимо тренерской квалификации.
– Терпение.
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/geroi/ya-znala-chem-vse-zakonchitsya-v-phenchhane-veshhie-sny-evgenii-medvedevoj/