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Медведева не стала приезжать в Россию заранее для подготовки к московскому этапу «Гран-при»

21:27
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Российская фигуристка Евгения Медведева, занимающая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», призналась, что не стала заблаговременно прилетать из Канады для подготовки к турниру.

До этого фигуристка заранее приезжала в страну и тренировалась на катке ЦСКА перед февральским Финалом Кубка России и контрольными прокатами сборной России.

— Я прилетела также, как и все остальные, в день перед началом официальных тренировок (начавшимися 14 ноября, прим. «СЭ»), — сказала Медведева. — Выступать на родине волнительно и радостно, хотя я немножко нервничала.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)

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