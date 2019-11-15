Медведева не стала приезжать в Россию заранее для подготовки к московскому этапу «Гран-при»

Российская фигуристка Евгения Медведева, занимающая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», призналась, что не стала заблаговременно прилетать из Канады для подготовки к турниру.

До этого фигуристка заранее приезжала в страну и тренировалась на катке ЦСКА перед февральским Финалом Кубка России и контрольными прокатами сборной России.

— Я прилетела также, как и все остальные, в день перед началом официальных тренировок (начавшимися 14 ноября, прим. «СЭ»), — сказала Медведева. — Выступать на родине волнительно и радостно, хотя я немножко нервничала.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)