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Медведева не планирует усложнять произвольную программу на этапе «Гран-при» в Канаде

08:50
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнять только один лутц в произвольной программе на канадском этапе «Гран-при», сообщает пресс-служба ISU.

Примечательно, что на контрольных прокатах в Москве и на предсезонном турнире Autumn Classic International фигуристка исполняла в произвольной программе два тройных лутца сольно и в каскаде. Однако в обоих случаях у арбитров были претензии к прыжку, они определяли на нем неясное или неверное ребро, что приводило к потере баллов.

Короткая программа женщин на канадском этапе «Гран-при» начнется 25 октября в 22.38 по московскому времени.

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