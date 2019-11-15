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Медведева не хотела бы соревноваться с мужчинами

20:51
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Российская фигуристка Евгения Медведева, лидирующая после короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», отметила, что женское катание должно оставаться таковым, а не соперничать с мужским.

— Все-таки женское катание это красиво, и оно должно оставаться таковым, — ответила фигуристка на вопрос, с кем из мужчин-одиночников она хотела бы параллельно сделать какой-то элемент. — Мы красивые, выходим в красивых платьях, блестках, делаем прыжки в сочетании с другими прекрасными элементами, не стоит смешивать его с мужским.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)

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