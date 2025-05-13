Медведева назвала вопросы, которые постоянно себе задает

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» рассказала о своих правилах жизни.

— Одно из них — постоянно задавать себе вопросы. Когда я была маленькая, меня мама растила с вопросами: «Женя, как тебе живется?», «Женя, как у тебя настроение?», «Женя, как у тебя дела?» Она меня спрашивала об этом практически каждый день. Я отвечала всегда по-разному. И я так же и продолжаю сама себя спрашивать, но не только про себя, но еще задаю себе такие вопросы:

«А как моим родным живется рядом со мной?»

«Как мои друзья относятся ко мне? Обижаю ли я кого-то?»

«Какой я человек? А хороший ли я человек?»

И нужно постоянно задавать себе эти вопросы, — заявила Медведева.