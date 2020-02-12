Медведева назвала своих фанатов лучшими. Они вывели фигуристку на первое место в трендах Twitter

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram назвала своих фанатов лучшими.

Фигуристка на трех языках — русском, английском и японском анонсировала, что в 15:00 по московскому времени сделает важное заявление. В 16:10 в Instagram Медведевой появился пост, в котором она объявила о новой продукции в собственном магазине с ее рисунками.

Примечательно, что за час ожидания многие ее поклонники успели всерьез испугаться, предполагая, что Медведева может объявить о завершении карьеры или смене гражданства. И в ожидании новости активность фанатов привела к томуm, что тренды Twitter в России возглавил хэштег #Медведевагдеты.