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Медведева назвала свое идеальное выступление. Оно было еще с Тутберидзе, но не в Пхенчхане

15:21
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», стала гостьей передачи «Доброе утро» на Первом канале, в которой отметила, что выступление ее мечты уже состоялось.

— Выступление мечты? Оно уже состоялось на командном чемпионате мира 2017 года в Японии, где я установила три мировых рекорда, — рассказала фигуристка. — Тогда я совершенно не нервничала, вышла и сделала все элементы настолько хорошо, что и сама было немножко в шоке.

В описываемый период фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе. 19 ноября Медведевой исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20

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