Медведева назвала произвольную программу в Москве лучшей в своей карьере

Россиянка Евгения Медведева, занявшая второе место на этапе «Гран-при» в Москве, назвала прокат произвольной программы лучшим в своей карьере. За программу под музыку из фильма «Мемуары гейши» она получила 148,83 балла, а по сумме двух программ — 225,76 — это лучший результат в ее карьере.

19-летняя фигуристка — двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

— Я считаю, что это лучший прокат в моей карьере... Это первая программа в моей жизни, в которую я вложила свою душу с самого начала, — приводит пресс-служба МОК слова Медведевой.

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