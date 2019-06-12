Медведева назвала главные черты россиян и поздравила всех с днем России

Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила всех с днем России. Спортсменка назвала черты россиян, которые отличают их от других народов.

– С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян.С праздником Великий народ! – написала Медведева в своем Инстаграме.

Сейчас Евгения выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянами Елизаветой Туктамышевой, Алиной Загитовой и Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом и японцем Юдзуру Ханю.

Ранее Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она заняла второе место вслед за Алиной Загитовой, спортсменка стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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