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Сегодня, 08:42

Медведева назвала благословением поражение от Загитовой на ОИ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала благословением поражение от соотечественницы Алины Загитовой на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла. Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью?» — сказала Медведева на YouTube-канале «Ключ».

На Олимпиаде-2018 Медведева проиграла будущей чемпионке Алине Загитовой всего 1,31 балла. Сразу после ОИ-2018 фигуристка рассталась с Тутберидзе, приняв предложение канадского специалиста Брайана Орсера.

Источник: https://youtu.be/fNb3OvPI1oQ?t=1292
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
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