Медведева назвала благословением поражение от Загитовой на ОИ
Российская фигуристка Евгения Медведева назвала благословением поражение от соотечественницы Алины Загитовой на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
«Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла. Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью?» — сказала Медведева на YouTube-канале «Ключ».
На Олимпиаде-2018 Медведева проиграла будущей чемпионке Алине Загитовой всего 1,31 балла. Сразу после ОИ-2018 фигуристка рассталась с Тутберидзе, приняв предложение канадского специалиста Брайана Орсера.
Источник: https://youtu.be/fNb3OvPI1oQ?t=1292
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