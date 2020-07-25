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Медведева нарисовала Чена. Ему понравилось

12:45
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала рисунок в своем Instagram. На нем изображен американский фигурист Натан Чен.

«Желтый костюм и его Натан Чен», — подписала работу россиянка.

Американец поставил лайк записи и написал: «Вау, потрясающе! Спасибо!»

20-летняя Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018. Также в ее активе два золота чемпионата мира и столько же — на чемпионатах Европы.

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