Медведева нарисовала Чена. Ему понравилось

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала рисунок в своем Instagram. На нем изображен американский фигурист Натан Чен.

«Желтый костюм и его Натан Чен», — подписала работу россиянка.

Американец поставил лайк записи и написал: «Вау, потрясающе! Спасибо!»

20-летняя Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018. Также в ее активе два золота чемпионата мира и столько же — на чемпионатах Европы.