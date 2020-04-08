Медведева намекнула, что Роналду схитрил при выполнении своего челленджа

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила на комментарий одного из пользователей в своем Instagram. Он отметил, что фигуристка при выполнении челленджа нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду неправильно качала пресс.

— Ты неправильно делаешь, делай как Роналду — больше получится у тебя, ты колени ровно держишь, а у него согнуты, — написал пользователь.

— Не нужно искать легких путей, — ответила Медведева.

Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, фигуристка — 44.