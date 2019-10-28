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Медведева на руках у Козловского. Чего не сделаешь ради яркого фото

16:12
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В сети появилось видео того, как по окончании показательных выступлений на канадском этапе «Гран-при» фигуристы весело позировали для общих фотографий.

Так, российский фигурист Дмитрий Козловский взял на руки Евгению Медведеву. Козловский в паре с Александрой Бойковой стали победителями этапа в соревнованиях спортивных пар, Медведева стала пятой среди одиночниц. Оба фигуриста выступят на российском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября в Москве.

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