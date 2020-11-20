Медведева: «Мы не роботы. Никто из нас не рожден только для того, чтобы побеждать»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением о стереотипах по поводу спортсменов.

«Странно слышать, когда люди говорят: «Ну она же спортсменка, значит справится». Этот стереотип заставляет общество воспринимать людей из спорта как машин для достижения целей и преодоления преград. Безусловно, со спортом приходит и дисциплина, и работа на постоянный прогресс. Да, спорт закаляет, но многое остается за кадром. Мы не роботы, никто из нас не рожден исключительно для того, чтобы побеждать.

Часто люди забывают или просто не видят за этими стереотипами людей, которым не хватает элементарного общения с родными и друзьями в ответственный момент, которым бывает страшно выходить на арену в тысячах километрах от родного дома. В такие моменты я думаю о тех, кто меня любит, ждет, поддерживает и всегда с радостью обнимет. Вот тогда на лице появляется искренняя улыбка и хочется скорее выйти на лед.

Помню, несколько лет назад на соревнованиях у меня была боязнь, что я плохо выступлю из-за того, что на тренировках ничего не получалось. Боялась, что провалюсь. Я позвонила близкой подруге за три часа до выступления, она рассмеялась тогда и сказала: «Медведева, под тобой только пьедестал может провалиться». Меня рассмешила эта шутка, и я совсем потеряла страх. Тот турнир я выиграла", — написала у себя в Instagram Медведева.