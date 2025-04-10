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10 апреля, 15:37

Медведева, Кондратюк и Гуменник выступят на турнире в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российские фигуристы Евгения Медведева, Марк Кондратюк и Петр Гуменник выступят с показательными программами на финале «Битвы школ» в московском центре «Навка Арена» 19-20 апреля.

«Битва школ» — командные юношеские соревнования среди фигуристов от 6 до 13 лет, в I и II юношеских, а также в I и II спортивных разрядах. На лед выйдут воспитанники школы Этери Тутберидзе «Хрустальный», спортсмены школы «Наши Надежды» Татьяны Навки, а также представители школ «Ангелы Плющенко», «Старт», «Снегирь», «Легенда», «Олимп», «Вдохновение» и ЦСКА.

Медведева заявила, что «всегда рада выступить перед детьми, которые станут будущим нашего спорта, показать им свою программу и зарядить перед выходом на лед». Всего в Кубке Московского спорта «Битва школ» принимают участие команды более 20 школ фигурного катания и 50 коммерческих организаций.

Соревнования станут одними из первых крупных, которые примет «Навка Арена». Открытие дворца, рассчитанного на 2025 зрителей, состоялось 30 января 2025 года.

Евгения Медведева
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
Фигурное катание
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