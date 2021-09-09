Медведева: «Когда-нибудь напишу автобиографию, материала уже собрано довольно много»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» подтвердила, что планирует написать автобиографию.

— Вы говорили, что когда-то напишете биографию. Нигде не видел, чтобы вы советовали топ-3 любимых книг. Ну или какие-то книги, которые послужат примером.

— Когда-нибудь автобиографию я напишу, материала уже собрано довольно много. А топ книг пока не назову. Мне кажется, я недостаточно еще много прочитала, чтобы составлять топ-3 книг от Евгении Медведевой. Из последнего прочитанного мне понравилась книга Пауло Коэльо «Алхимик». За это лето немало книг прочитала, но это произведение отметила бы. А вот «Дневник Мага» его мне не очень зашел. Еще мне очень понравилась серия книг Дженни Колган. Моя любимая — «Шоколадная лавка в Париже», — сказала Медведева.

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