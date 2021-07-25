Медведева: «Карлсен — живая легенда шахмат, но мои симпатии на стороне Есипенко»

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая гостем Кубка мира ФИДЕ по шахматам в Сочи, прокомментировала это событие.

«Большое спасибо организаторам Кубка мира по шахматам за приглашение и возможность сделать символический ход, — написала Медведева в Instagram. — Магнус Карлсен — живая легенда шахмат, великий гроссмейстер. Он — настоящая мировая звезда. Признаюсь, немного даже волновалась рядом с ним.

Но, разумеется, мои симпатии на стороне 19-летнего Андрея Есипенко, который в своем юном возрасте уже является абсолютным топом в шахматах. Я немного играю в шахматы, но на очень плохом уровне. Сегодня, увидев обстановку, немного захотелось повысить свой уровень.

Здорово, что такие события происходят в Сочи. Особенно, в такие непростые времена. Россия заслуживает международные соревнования в таких популярных видах спорта, как шахматы».

Напомним, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы сделала символический первый ход за чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), который играет с россиянином Андреем Есипенко.