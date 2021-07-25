Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Tokyo 2020
Новости   //    Фигурное катание

Медведева: «Карлсен — живая легенда шахмат, но мои симпатии на стороне Есипенко»

18:14
Теги:

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая гостем Кубка мира ФИДЕ по шахматам в Сочи, прокомментировала это событие.

«Большое спасибо организаторам Кубка мира по шахматам за приглашение и возможность сделать символический ход, — написала Медведева в Instagram. — Магнус Карлсен  — живая легенда шахмат, великий гроссмейстер. Он — настоящая мировая звезда. Признаюсь, немного даже волновалась рядом с ним.

Но, разумеется, мои симпатии на стороне 19-летнего Андрея Есипенко, который в своем юном возрасте уже является абсолютным топом в шахматах. Я немного играю в шахматы, но на очень плохом уровне. Сегодня, увидев обстановку, немного захотелось повысить свой уровень.

Здорово, что такие события происходят в Сочи. Особенно, в такие непростые времена. Россия заслуживает международные соревнования в таких популярных видах спорта, как шахматы».

Напомним, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы сделала символический первый ход за чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), который играет с россиянином Андреем Есипенко.

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Читайте также

«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР
Кот на чистом русском потребовал открыть дверь и шокировал Сеть
Как повлияет на людей переход Меркурия в знак Льва 28 июля
Байден и Харрис не приедут на встречу «Крымской платформы» в Киев
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд