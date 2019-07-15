Медведева изменила свой образ жизни и стала рисовать

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала про свой образ жизни с момента переезда в Канаду. По словам чемпионки мира, некоторые мелочи делают ее счастливее.

– Я меняю свой образ жизни и многое другое, – цитирует Медведеву isu.org. – Некоторые вещи, которые я делаю, могут мало что значить, однако они делают меня счастливее. Я стала более открытой, поменяла диету, изменила взгляды на жизнь, а также какие-то увлечения.

Я рисую, у меня получается довольно хорошо. Рисунки я никому не показываю, так как это что-то личное. В основном я рисую портреты, природу, а также что-то необычное, что отражает мое внутреннее состояние. Но это я не собираюсь никому никогда показывать. Эти рисунки только для меня.

Я питаюсь растительной пищей и употребляю продукты, в которых есть все необходимое. Это помогает моему организму. Довольно долго я к этому шла. Теперь у меня нет проблем с едой. Я хотела сделать для своего тела и окружающей среды что-то хорошее. Однако если для этого нет внутреннего желания, то это не работает. Это не диета, это другой образ жизни.