Медведева исполнит главную роль в новом ледовом спектакле Авербуха

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Спектакль пройдет в Москве в новогодние праздники — с 30 декабря по 7 января. Авербух является постановщиком новой короткой программы фигуристки под композицию «Exogenesis» группы Muse. Также он ставил Медведевой короткую программу в олимпийском сезоне-2017/18, обе соревновательных программы в сезоне-2016/17 и произвольную программу в сезоне-2015/16.