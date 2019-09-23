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Медведева исполнит главную роль в новом ледовом спектакле Авербуха

11:10
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Спектакль пройдет в Москве в новогодние праздники — с 30 декабря по 7 января. Авербух является постановщиком новой короткой программы фигуристки под композицию «Exogenesis» группы Muse. Также он ставил Медведевой короткую программу в олимпийском сезоне-2017/18, обе соревновательных программы в сезоне-2016/17 и произвольную программу в сезоне-2015/16.

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