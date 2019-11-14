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Медведева исполнила все прыжки, Трусова упала с тройного каскада перед Гран-при России

14:05
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В «Мегаспорте» завершилась тренировка женщин в преддверии короткой программы «Гран-при России». Фигуристки прокатывали произвольную программу.

Евгения Медведева, катавшаяся предпоследней, ошибок почти не допустила, за исключением степ-аута на флипе.

Александра Трусова упала с четверного сальхова, а также после каскада из тройных прыжков — лутц+риттбергер.

Напомним, что 15-летняя россиянка вставила в произвольную программу четыре четверных прыжка. Все остальные, кроме сальхова, были исполнены чисто, включая каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

За тренировкой наблюдало около 400 зрителей. Короткая программа у женщин состоится завтра в 18:30 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции

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