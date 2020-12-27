Медведева исполнила сальхов во время показательной программы на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступила с показательным номером на чемпионате России. Постановка выполнена под песню «Эхо любви» Анны Герман.

Фигуристка исполнила один прыжок во время проката — тройной сальхов. Напомним, что Медведева не выступала в текущем сезоне на соревнованиях из-за травмы и коронавируса, однако принимала участие в контрольных прокатах, после которых стало известно о ее возвращении в группу Этери Тутберидзе.

(Анастасия Рацкевич)