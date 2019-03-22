Медведева исполнила произвольную программу на чемпионате мира с помаркой на приземлении с двойного акселя

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева без грубых ошибок исполнила произвольную программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Она хорошо исполнила тройной лутц, каскад тройной сальхов+тройной риттбергер, каскад тройной флип+двойной тулуп+ двойной тулуп, тройной риттбергер, каскад двойной аксель+тройной тулуп, тройной флип. У нее была помарка на приземлении с двойного акселя, за которое она получила небольшой минус.

Медведева набрала за свой прокат 149,57 и в сумме 223,8. Она заняла промежуточное первое место.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире