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Медведева исполнила олимпийскую программу Пхенчхана с двумя прыжками

23:26
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнила на шоу Этери Тутберидзе в Казани свою произвольную программу из сезона 2017/18, с которой она выиграла серебряную медаль на Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане под саундтрек из фильма «Анна Каренина».

В прокате Медведева исполнила только два прыжковых элемента из необходимых семи-тройной лутц и тройной сальхов. Эти прыжки Медведева сделала чисто, кроме того, она без ошибок исполнила показательный номер под «Эхо любви».

(Рустам Имамов)

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