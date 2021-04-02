Медведева исполнила олимпийскую программу Пхенчхана с двумя прыжками

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнила на шоу Этери Тутберидзе в Казани свою произвольную программу из сезона 2017/18, с которой она выиграла серебряную медаль на Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане под саундтрек из фильма «Анна Каренина».

В прокате Медведева исполнила только два прыжковых элемента из необходимых семи-тройной лутц и тройной сальхов. Эти прыжки Медведева сделала чисто, кроме того, она без ошибок исполнила показательный номер под «Эхо любви».

(Рустам Имамов)