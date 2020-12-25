Медведева и Ягудин выступят на фестивале фигурного катания в Сочи

Со 2 по 5 января 2021 года в Сочи при поддержке городской администрации в ледовом дворце «Айсберг» пройдет фестиваль по фигурному катанию. «Это будет потрясающий бал выдающихся фигуристов», — пообещал постановщик шоу Илья Авербух.

В фестивале примет участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. На лед также выйдут чемпионы разных поколений, олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Алексей Тихонов и Мария Петрова. «Уверен, всех покорит и выступление потрясающей пары, проявившей себя в проекте «Ледниковый период» — это Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко», — добавил Авербух.

(Анатолий Курагин)