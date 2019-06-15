Медведева и Туктамышева соревнуются в украшении тортов. Видео

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева приняли участие в японском кулинарном шоу.

Каждой из фигуристок выдали по торту, покрытому глазурью, и предложили в течение 10 минут украсить их по своему вкусу. В распоряжении у девушек были кондитерские мешки с кремом, клубника и другие сладкие фигурки.

– То, что у меня в душе, все вместе и ничего не понятно, – рассказала Туктамышева про выбранный ею дизайн.

– Побольше блесток и цветочков, – пояснила свой выбор Медведева.

Медведева и Загитова сейчас находятся в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ними в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.